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Fed/Powell: Fed faiz artırabilir

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve daha fazla normalleşme politikasını kaldırabileceğini söyledi ve Fed’in büyümeyi desteklemek için faiz artırıma gidebileceğini söyledi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve daha fazla normalleşme politikasını kaldırabileceğini söyledi ve Fed’in büyümeyi desteklemek için faiz artırıma gidebileceğini söyledi.
Powell konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:
"En son Federal Açık Piyasa Komitesi bildirgesinin gösterdiği gibi, gelir ve işteki güçlü büyüme devam ederse, federal fon oranı için hedef aralığındaki kademeli artışlar muhtemelen uygun olacaktır.
Ekonomi güçlü. Enflasyon yüzde 2.0'lık hedefimize yaklaşıyor ve iş isteyen çoğu insan bir iş buluyor. Meslektaşlarım ve ben gelen verileri dikkatle izliyoruz ve sürekli büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını ve enflasyonu yüzde 2.0'a yakın bir oranda tutmaya yönelik politikayı belirliyoruz.”

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