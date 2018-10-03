Fed/Powell: Gümrük tarifeleri fiyatları yükseltebilir

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ithalatta tarifeleri yükseltmesi ve diğer ülkelerin de buna misillemelerde bulunmalarının, ABD'de enflasyonu yükseltebileceği uyarısı yaptı.
ABD Ulusal Çift Dilli Eğitim Derneği'nin (NABE) konferansı sorasında soruları yanıtlayan Powell, ancak, şu ana kadar bunun olduğuna ilişkin bir işaret görmediklerini söyledi ve ekledi:
"Tarifelerin fiyatları artırması potansiyeli var. Burada soru, yaşanacak artışın yalnızca bir fiyat düzeyi artışı mı olacağı, yoksa fiili enflasyonu canlandıracağı mı? Bunları şu ana kadar oluşan verilerde görmedik."
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