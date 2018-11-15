Fed/Powell: Konut sektörü ve şirket borçları kaynaklı riskleri izliyoruz (2)

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İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.

Powell Dallas kentinde gerçekleştirilen Global Perspektifler başlıklı sempozyumda yaptığı açıklamalarda, "Şu anda konut inşaatları üzerinde baskı yaratarn birçok faktör var. Ham madde maliyetleri, istihdam sınıtları ve faizler bunlardan birkaçı. Kaldıraç ve diğer kredi göstergeleri ise genel olarak sağlıklı. Bunun yanı sıra bazı ciddi şirket borçlanmaları ve bizim gözlerimiz bunların üzerinde" diye konuştu.

Powell, "Faizleri ne kadar daha ve ne hızda yükselteceğimiz konusu hakkında düşünmeliyiz," dedi ve "Amaç toparlanmayı, genişlemeyi sürdürmek ve işsizliği düşük tutmak, enflasyonu düşük tutmak" diye ekledi.

