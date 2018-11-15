FİNANS

Fed/Powell: Konut sektörü ve şirket borçları kaynaklı riskleri izliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye  güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.
Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda konut inşaatları üzerinde baskı yaratarn birçok faktör var. Ham madde maliyetleri, istihdam sınıtları ve faizler bunlardan birkaçı. Kaldıraç ve diğer kredi göstergeleri ise genel olarak sağlıklı. Bunun yanı sıra bazı ciddi şirket borçlanmaları ve bizim gözlerimiz bunların üzerinde" diye konuştu.

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