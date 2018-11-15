Fed/Powell: Konut sektörü ve şirket borçları kaynaklı riskleri izliyoruz

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda konut inşaatları üzerinde baskı yaratarn birçok faktör var. Ham madde maliyetleri, istihdam sınıtları ve faizler bunlardan birkaçı. Kaldıraç ve diğer kredi göstergeleri ise genel olarak sağlıklı. Bunun yanı sıra bazı ciddi şirket borçlanmaları ve bizim gözlerimiz bunların üzerinde" diye konuştu.

