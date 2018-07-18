Fed/Powell: Tahvillerde getiri artışı yatırımcıların Fed'i fiyatlamasından

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında 2 yıllık tahvillerdeki getiri artışının nedeninin yatırımcıların Fed’in para politikalarını fiyatlamasından kaynaklandığını söyledi.
Powell Temsilciler Meclisi’nde sorulara verdiği yanıtlarda şunları söyledi:
“Tahvillerde
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