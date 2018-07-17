FİNANS

Fed/Powell: Ticaret savaşı Fed’in değil Kongre’nin konusudur

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz (DHA)

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