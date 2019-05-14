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Fed/Rosengren: Ekonomi Çin ile ticaret savaşını kaldırabilecek durumda

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin, Çin ile ABD arasındaki ivme kazanan ticaret savaşını "kaldırabilecek durumda" olduğunu söyledi.

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin, Çin ile ABD arasındaki ivme kazanan ticaret savaşını "kaldırabilecek durumda" olduğunu söyledi.
Boston'da WBUR radyosunun sorularını yanıtlayan Rosengren said, "ABD ekonomisi, yükselmekte olan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını kaldırabilecek kadar güçlü konumda" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın, ticaret anlaşmazlığı sürecini izlemekte olduğunu ve bir "bekle ve gör" politikası izlediğini vurgulayan Rosengren, "Eğer yalnızca birkaç hafta sürecek bir gelişmeyse, ekonomi üzerine bir etkisi olamaz; ancak, çok daha uzun sürerse ticaret yapısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir" dedi.
Rosengren, Çin ile ticaret savaşının tırmanıp tırmanmayacağının ve buna finansal piyasanın vereceği tepkinin ABD ekonomisine zarar verecek, para politikasını değiştirtecek kadar uzun sürüp sürmeyeceğini söylemek için çok erken olduğunu vurguladı.
"Ekonomi için görünüm konusunda düşünmek için biraz erken" diye konuşan Rosengren, "İthal mallara geçici bir vergi artırımı var. Tam etkisi 1 Haziran'da ortaya çıkacak. Şu an ile ay sonu arasında bir ticaret anlaşması olup olmayacağını bilmiyoruz" dedi.
Rosengren, yeni gümrük tarifelerini uzun süre uygulanması halinde bunların er ya da geç büyüme üzerinde baskı yaratacağını ve daha yüksek enflasyona katkı yapacağını da vurguladı.
Konuşmasında Fed'in para politikası çerçevesine ilişkin devam eden gözden geçirmeye de değinen Rosengren, mantıklı olacağına işeren eden güçlü kantılar ortaya konması halinde Fed'in yeni bir strateji uygulayabileceğini de ifade etti.

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