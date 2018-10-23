Felixo Kripto Para Borsası 30 Ekim’de açılıyor

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı "soğuk cüzdan yazılımı"na sahip kripto para birimleri borsası Felixo Borsası, 30 Ekim’de, Bitcoin'in kurucusunun konuşmasıyla hizmete giriyor.

“Yeni Nesil Ödeme Kuruluşu” olma hedefiyle Türkiye ve dünya genelinde hizmet vermeyi amaçlayan Felixo Borsası lansmanı, 30 Ekim Salı günü Sheraton Grand İstanbul’da gerçekleşecek.

Felixo'dan yapılan açıklamada, lansmanın açılış konuşmasını kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in kurucusu olarak tanınan fakat gerçek kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto’nun yapacağı belirtildi.

Felixo Borsası ayrıca, kripto para birimlerinin saklanması ve transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan kripto cüzdanlar kapsamında, "doğrudan internete bağlı olmayan" cihazlara kurulan ve sıcak cüzdanlara oranla uzun süreli depolama için kullanılan "soğuk cüzdan yazılımıyla" müşterilerine hizmet vermeyi amaçlıyor.

Felixo Borsası, kripto para birimleri borsası hizmetlerinin yanında ayrıca Felixo Akademi kapsamında, finansal okuryazarlığı arttırarak kripto teknik analiz uzmanları ile birlikte, kullanıcıların zararlarını minimumda tutmaları ve daha çok kar elde etmeleri için, 70 saatin üzerinde videolu anlatımlarla ücretli ve ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Felixo Akademi ayrıca, veri madenciliği ve blockchain konularında da kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz eğitimler veriyor.

Felixo Borsası, gelirinin yüzde 20’sini kullanıcılarıyla paylaşırken, yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ve yüzde 10’unu da Türkiye’de blockchain gelişimine katkı sağlayacak projelere destek olmak için ayıracağını duyurdu.

