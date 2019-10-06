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Fenerbahçe, borsa ligindeki şampiyonluğunu sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu - Eylülde yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Fenerbahçe Futbol AŞ, ağustos ayının ardından eylülde de Borsa İstanbul'da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen ay yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.

Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri, ağustosta da yüzde 22,02 artışla en fazla değer kazanan spor hissesi olmuştu.

Fenerbahçe futbol takımının, aldığı başarılı sonuçların ardından diğer 3 büyük takımı geride bırakarak Süper Lig'de ikinci sıraya çıkmasıyla hisseleri yatırımcılarını sevindirdi.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 12,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 7,6, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 7,1 artış kaydetti.

- Yılın 9 aylık döneminde en fazla kazandıran da Fenerbahçe

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 89,3 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'yi, yüzde 33 ile Galatasaray, yüzde 4,3 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor da söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 2,1 kazandırdı.

- En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Eylül ayını 1 milyar 296 milyon 638 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 891 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 423 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 405 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2018, Ağustos ve Eylül 2019 kapanış fiyatı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2018 Aralık kapanış 2019 Ağustos kapanış 2019 Eylül kapanış 2019 Eylül aylık değişim (yüzde) 2018 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL) Fenerbahçe 6,92 9,20 13,10 42,4 89,3 1.296.638.000 Trabzonspor 1,38 1,25 1,41 12,8 2,1 423.000.000 Beşiktaş 1,62 1,57 1,69 7,6 4,3 405.600.000 Galatasaray 1,24 1,54 1,65 7,1 33 891.000.000

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Spor kulüpleri

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