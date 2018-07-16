Fenerbahçe sermaye artırımından gelen fonu kullanılacak yerleri açıkladı

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, sermaye artırımından elde edilecek fonun, "işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanacak olup, Kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, Futbolcu ve Teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılması"nın planlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.06.2018 tarih ve 526 sayılı kararı ile, Şirketimizin 125.000.000,00 TL (Yüzyirmibeşmilyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 28.280.000,00 TL (YirmibeşMilyon) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılarak, 70.700.000,00 TL (YetmişMilyonYediyüzBin) nakit (bedelli) olarak (%250 oranında) artırılarak 98.980.000,00 TL (DoksansekizMilyonDokuzyüzseksenBin)'e çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli pay için Rüçhan hakkının 5 TL olarak kullanılacak olan ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen 353.500.000 TL (ÜçyüzelliüçMilyonBeşyüzBin) tutarındaki fon, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve öz sermayemizin güçlendirilmesi için kullanacak olup, Kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, Futbolcu ve Teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır."

