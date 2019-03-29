Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü (FBSK), Başkan Ali Koç’un ev sahipliğinde Yönetim Kurulu üyeleri Erol Bilecik ve Burhan Karaçam’ın da katıldığı basın toplantısında Fenerbahçe’nin kitlesel kaynak oluşturma projesi “FENER OL”un ayrıntıları paylaşıldı.

Toplantıda, Fenerbahçe’nin mali durumu, yönetimin oluşturmak istediği mali altyapı, finansal yönetiminin sürdürülebilirliği gibi konular ele alındı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün açıklamasına göre, FBSK bir önceki dönemden devraldığı 3 milyar lirayı aşan borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar (bankalar ve factoring şirketleri) oluştururken, bu borçların yaklaşık yüzde 80’i yabancı para cinsinden oluşuyor.

Buna göre, FBSK 300 milyon dolar dolayında açık döviz pozisyonu taşıyor ve kurlardaki 1 liralık artışın maliyeti kulübün mali tablolarına 300 milyon lira ilave yükümlülük olarak yansıyor.

Toplantıda yaphılan açıklamada, yüzde 35‘lere varan kur artışları ve lira cinsinden faizlerin de yüzde 20'den yüzde 35’lere geldiğine işaret edilerek, kur ve faiz artışlarının mali durum üzerindeki etkilerinin olumsuz olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Fenerbahçe’nin döviz cinsinden yabancı para borçlarının sadece bankalardan almış olduğu döviz kredileri değil aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol ve diğer tüm branşlarda Fenerbahçe’yi temsil eden tüm yabancı sporculara olan yükümlülükler için de geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Kulübün, UEFA ile 2016’da yaptığı üç yıllık anlaşma gereği Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Mayıs ayında üç yıllık gelir/gider tablosu en fazla eksi 30 milyon euro vermek zorunda olduğu ve stadyumun 10 yıllığına 90 milyon dolara satılan isim hakkı gelirlerinin ilk yılından peşin olarak harcanmış olduğu, yayın ve Passolig geliri gibi birçok gelir kaleminin temlik altına alındığı belirtildi.

Ali Koç yönetiminin, kulübe, Futbol A.Ş’deki sermaye artışına, FBSK Derneği’nin katkısı olarak 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon dolar ve diğer faaliyetlerden de 15 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar yeni kaynak sağladığı ve bunun yanında Fenerbahçe taraftarının dokuz aylık süreçte 200 binin üzerinde forma satın alarak, Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla forma satılan ikinci sezonunu yaşattığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hayata geçireceği kitlesel kaynak oluşturma projesi olan “Fener Ol”un dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıdığı ifade edilirken, projenin amacının Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etmek olduğu belirtildi.

“Fener Ol” kampanyasının ilk hedefinin, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak olurken, diğer adımları ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, Fenerbahçe’nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek olarak açıklandı.

Projede yer alan her taraftarın desteği aynı derecede önemli olduğu ve önemli olanın taraftarın aktif katılımı ve katılımcı sayısının artması olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)



