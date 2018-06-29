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Fenerbahçe'den sermaye artırım kararı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 70 milyon 700 bin lira artırılarak 98 milyon 980 bin liraya çıkarılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol AŞ, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 70 milyon 700 bin TL artırılarak 98 milyon 980 bin TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun Ali Koç'un başkanlığında şirket merkezinde toplandığı ve bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle, şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 125 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 28 milyon 280 bin TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 250 oranında, 70 milyon 700 bin TL artırılarak 98 milyon 980 bin TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar için ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinde yönetim kuruluna verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 5 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. Artırılan 70 milyon 700 bin TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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fenerbahçe Sermaye Artırımı

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