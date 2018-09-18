FİNANS

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki golünü 41 bin kişi izledi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında atılan toplam 23 gol 278 bin kez izlenirken, sarı-lacivertlilere Atiker Konyaspor deplasmanında galibiyeti getiren gol 41 bin kez takip edildi - Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında atılan toplam 23 gol 278 bin kez izlenirken, sarı-lacivertlilere Atiker Konyaspor deplasmanında galibiyeti getiren gol 41 bin kez takip edildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında atılan 23 gol 278 bin kez izlendi.

Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-1 kazandığı mücadeleyi 141 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in beşinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 322 bin kişi tarafından takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Stephen Curry, Osaka’yı takdir etti" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.

Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve haberlerin de yer aldığı GollerCepte uygulaması ise Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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GollerCepte Turkcell

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