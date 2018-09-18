Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki golünü 41 bin kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında atılan toplam 23 gol 278 bin kez izlenirken, sarı-lacivertlilere Atiker Konyaspor deplasmanında galibiyeti getiren gol 41 bin kez takip edildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında atılan 23 gol 278 bin kez izlendi.

Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Galatasaray-Kasımpaşa maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-1 kazandığı mücadeleyi 141 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in beşinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 322 bin kişi tarafından takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Stephen Curry, Osaka’yı takdir etti" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.