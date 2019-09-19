Fernando Alonso, Toyota ile Dakar hazırlığında ilk yarışını tamamladı

İSTANBUL(AA) - Toyota GAZOO Racing pilotları Fernando Alonso ve Marc Coma, Dakar Rallisi hazırlığı kapsamında Güney Afrika’daki “Lichtenburg 400” yarışına katıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Namibya ve Polonya’da başarılı bir antrenman programını tamamlayan F1 Dünya Şampiyonu Alonso, Toyota Hilux ile ilk ralli raid yarışına katıldı.

İkili öncelikle 300 kilometrelik antrenman etabını tamamladı. Yarış günü sıralamayı belli edecek seansa 10. sırada başlayan ve önden gelen sürücülerin yarattığı dumana rağmen, Alonso en iyi üçüncü zamanı elde etmeyi başardı. İspanyol sürücüyü geçen sadece yine Hilux kullanan Henk Lategan ve Giniel de Villiers oldular.

Alonso ve Coma yarışa ise üçüncü sırada başladılar ve 27. kilometrede takla attılar. Hilux’ın ön camı kırıldı ve ekip camı yerinden çıkarırken zaman kaybetti. Ancak tüm bu zorluklara karşın ikili, yola devam etti ve toplam 190 kilometrelik etaplarda rekabetçi dereceler elde ettiler.

Servis alanında yeni camın takılması ve gövdede yapılan düzeltmelerle yola devam eden Alonso, ikinci yarıda bir kuşun cama çarpmasıyla yeniden kırılan camla yola devam etmek zorunda kaldı.