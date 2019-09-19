FİNANS

Fernando Alonso, Toyota ile Dakar hazırlığında ilk yarışını tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Toyota GAZOO Racing pilotları Fernando Alonso ve Marc Coma, Dakar Rallisi hazırlığı kapsamında Güney Afrika’daki “Lichtenburg 400” yarışına katıldı

İSTANBUL(AA) - Toyota GAZOO Racing pilotları Fernando Alonso ve Marc Coma, Dakar Rallisi hazırlığı kapsamında Güney Afrika’daki “Lichtenburg 400” yarışına katıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Namibya ve Polonya’da başarılı bir antrenman programını tamamlayan F1 Dünya Şampiyonu Alonso, Toyota Hilux ile ilk ralli raid yarışına katıldı.

İkili öncelikle 300 kilometrelik antrenman etabını tamamladı. Yarış günü sıralamayı belli edecek seansa 10. sırada başlayan ve önden gelen sürücülerin yarattığı dumana rağmen, Alonso en iyi üçüncü zamanı elde etmeyi başardı. İspanyol sürücüyü geçen sadece yine Hilux kullanan Henk Lategan ve Giniel de Villiers oldular.

Alonso ve Coma yarışa ise üçüncü sırada başladılar ve 27. kilometrede takla attılar. Hilux’ın ön camı kırıldı ve ekip camı yerinden çıkarırken zaman kaybetti. Ancak tüm bu zorluklara karşın ikili, yola devam etti ve toplam 190 kilometrelik etaplarda rekabetçi dereceler elde ettiler.

Servis alanında yeni camın takılması ve gövdede yapılan düzeltmelerle yola devam eden Alonso, ikinci yarıda bir kuşun cama çarpmasıyla yeniden kırılan camla yola devam etmek zorunda kaldı.

Toyota GAZOO Racing adına test amacı taşıyan bu ralliyi Alonso iyi derecelerle birlikte 16. sırada tamamladı. Toplamda 728 kilometre yol kat eden Alonso, birçok farklı zeminde aracı kullanmış oldu.

Bununla birlikte Toyota GAZOO Racing Güney Afrika takımı Giniel de Villiers ile yarışı kazanırken, diğer takım arkadaşı Henk Lategan sezonun bitimine bir yarış kala seride şampiyonluğu elde etti.

Fernando Alonso ve Marc Coma’nın yoğun hazırlık programı 3-9 Ekim arasında Fas Rallisi ile devam edecek. Dakar Rallisi’nin habercisi olarak görülen Fas’taki bu mücadelede 2 bin 500 kilometrelik yol kat edilecek ve bunun yaklaşık bin 900 kilometresi kum tepesi geçişleri ve zorlu toprak yollarla oluşturulan özel etaplar olacak.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyorMilyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakar Rallisi gazoo toyota

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Nazilli Ticaret Borsası’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incir teşekkürü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.