FİNANS

Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Ferrari, Concours d’Elegance etkinliğinde 488 Pista Spider'i sergiledi

İSTANBUL (AA) - Ferrari, Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider'i tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en önemli etkinliklerden birisi olarak nitelendirilen ve geçen günlerde Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde Ferrari, otomobil tutkunları için önemli bir sürprize daha imza attı.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtıldı. 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla çok önemli bir başarıya imza atan 488 Pista Spider’da, Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru unvanını kazanan, 3902 cc hacminde, çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor görev alıyor.

488 Pista Spider’ın iç mekanında bolca alkantara ve karbon fiber malzeme kullanımı dikkati çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista Spider’da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor ve daha da ötesi yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar da isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider’ın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısıKTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı
Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli olduBereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
488 Pista Concours d’Elegance ferrari

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.