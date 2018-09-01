Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Ferrari, Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider'i tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en önemli etkinliklerden birisi olarak nitelendirilen ve geçen günlerde Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde Ferrari, otomobil tutkunları için önemli bir sürprize daha imza attı.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista'nın üstü açılabilen versiyonu 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtıldı. 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla çok önemli bir başarıya imza atan 488 Pista Spider’da, Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru unvanını kazanan, 3902 cc hacminde, çift turbo beslemeli, 720 HP gücündeki V8 motor görev alıyor.

488 Pista Spider’ın iç mekanında bolca alkantara ve karbon fiber malzeme kullanımı dikkati çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista Spider’da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor ve daha da ötesi yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar da isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider’ın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

