FİNANS

Ferrari Challenge'ta Türk bayrağı dalgalandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

Ferrari Challenge Serisi’nde yarışan Murat Çuhadaroğlu, sezonun Monza’da koşulan son yarışı olan, Coppa Shell Am Europe’ta kendi klasmanında birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Ferrari Challenge Serisi’nde yarışan Murat Çuhadaroğlu, Coppa Shell Am Europe’ta kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, "Ferrari Challenge" özel organizasyonu, bu yıl da kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 1993 yılından bu yana düzenlenen Ferrari Challenge, ruhunda yarışma aşkı bulunan Ferrari kullanıcılarına özel hazırlanan tek aktivite olmasıyla dikkat çekiyor.

Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere üç ayaktan oluşan Ferrari Challenge Serisi’nde yarışan Murat Çuhadaroğlu, sezonun Monza’da koşulan son yarışı olan, Coppa Shell Am Europe’ta kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çuhadaroğlu, mücadelenin çok yüksek seviyede olduğu Ferrari Challenge’ta kendi klasmanımızda birincilik koltuğuna oturmak ve Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, 488 Challenge'nin gerçekten büyüleyici, safkan bir yarış otomobili olduğunu kaydetti.

2015 yılından bugüne kadar toplam 4 sezonda 47 farklı yarışa katılan Çuhadaroğlu’nun 5 yarışta galibiyeti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari Challenge Serisi Murat Çuhadaroğlu

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