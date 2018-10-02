FİNANS

Ferrari Monza SP1 ve SP2 Paris'te görücüye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Ferrari’nin Monza SP1 ve SP2 modelleri Paris Otomobil Fuarı'nda otomobilseverlerin karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Ferrari, 1950’li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlanan Monza SP1 ve SP2 modellerini Paris Otomobil Fuarı'nda beğeniye sundu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Icona adı verilen sınırlı sayıdaki özel seri konseptlerini tanıttı. Paris Otomobil Fuarı’nda beğeniye sunulan serinin üyeleri, Monza SP1 ve SP2, yepyeni bir sınıfın doğuşuna ön ayak olurken, üst düzey mühendislik ve yüksek teknolojiyle süper spor otomobiller arenasına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan seri, koleksiyonerlere ve özel müşterilere hitap edecek özellikleriyle dikkati çekiyor.

Ferrari Monza SP1 ve SP2 modelleri, 750 Monza, 860 Monza ve 1948 model 166 MM gibi 50’li yılların şampiyonalarında sayısız zafer kazandıran tarihi otomobillerden ilham alınarak geliştirildi. Ferrari Monza SP1, tek koltuklu gerçek bir yarışçı olarak eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatırken, SP2 modeli aynı deneyimi 2 koltukla birlikte yolcuya da sunuyor.

Her iki otomobilde de karbon fiber parçalara yer verilirken, tasarım özellikleriyle tüm Ferrari modellerinden ayrışıyor. Bir "barchetta" modelindeki en iyi güç-ağırlık oranını sunan bu otomobillerde, 6,5 litrelik, tam tamına 810 HP güç ve 720 Nm tork üreten V12 motora yer veriliyor. 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede ulaşan otomobiller, 200 kilometre hıza ulaşmak içinse 7,9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Maksimum hız ise 300 kilometre ve üzeri olarak açıklanıyor.

Tavan ve ön camın kaldırılmasıyla saf spider-roadster deneyimi vadeden otomobillerde,mükemmel bir aerodinami sağlamak için patentli bir hava tahliye sistemi üzerine kurulan "sanal ön cam" fonksiyonu yer alıyor.

Üstelik gerçek bir Formula 1 otomobili deneyimi sunan bu otomobillerin sahipleri, Lora Piana ve Berluti markaları tarafından tasarlanan yarış tulumu, kask, eldiven, atkı ve sürüş ayakkabılarını da satın alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ferrari Paris Otomobil Fuarı

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