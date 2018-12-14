FİNANS

Ferrari'den 780 HP'lik roadster modeli

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

Ferrari, kişiye özel bir modelini daha sahibine teslim etti - 1950 ve 1960'lı yıllardaki efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak geliştirilen ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda sadece bir adet üretilen SP3JC, tam 780 HP güç üreten V12 motoru ve aerodinamik özellikleriyle ön plana çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Ferrari, sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda kişiye özel olarak üretilen roadster modeli SP3JC’yi görücüye çıkardı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari’nin, 1950 ve 1960 yıllarında üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınan SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde 2 yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan kullanıcısının beğenisine sunuldu.

780 HP güç üreten motoruyla markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, tasarımındaki detaylar, özel çizgileri ve eşsiz rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

F12tdf şasisi üzerinde geliştirilen Ferrari SP3JC, dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduruyor. SP3JC’nin ön tarafında bulunan hava çıkışları, ön ızgarası ve keskin tasarıma sahip farlarıyla tamamlanırken, aracın arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüş sergiliyor. Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 HP’lik V12 motoru ön plana çıkaran ayrılmış camlarla, parlatılmış alüminyum dış yakıt kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barlar gibi belirgin detaylar ile de öne çıkıyor.

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