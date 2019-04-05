Ferrari’nin performansına Michelin desteği

İSTANBUL (AA) - Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi. K1* işaretli yeni lastikler, Michelin mühendisleri tarafından Ferrari’nin pist performansı sırasında daha iyi yol tutuş gereksinimini karşılamak üzere yeniden tasarlandı. Yol kullanımı için onaylı Michelin Pilot Sport Cup2 R lastikleri, yüksek hızda mükemmel viraj alma hassasiyeti sayesinde kuru zeminde yüksek performans sağlıyor.

Michelin mühendisleri tarafından yeniden tasarlanan ve motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenlerinin kullanıldığı Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinde, motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenleri kullandı. Michelin mühendisleri, lastiğin yapısal sağlamlığını artırarak bileşenlerin özel sırt deseni ile sunulandan daha fazla yol tutuş özelliğinden faydalanmasını sağladı ve standart Michelin Pilot Sport Cup 2 donanımına kıyasla yüzde 10 daha fazla zemin teması ve yüzde 5 daha iyi yol tutuşu elde edildi.