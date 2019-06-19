Ferrero, 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, "Manisa'daki fabrikamızda halen başta Nutella olmak üzere Ferrero'nun önemli markalarının üretimi yapılıyor ve iç pazarın yanı sıra 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor." dedi.

Ferrero Grubu, 2018'de gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu, İtalyan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte açıkladı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gianni, etkinlikte kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili de çikolata sektöründe dünyadaki en büyük şirketlerden biri olan Ferrero'nun hikayesinin, 1946'da Torino'ya yakın Alba'da başladığını söyledi.

Marsili, Manisa'daki fabrikada üretilen Kinder Pingui, Kinder Süt Dilimi ve Nutella'yı dünya çapında herkesin bildiğini ifade ederek, bu ürünlerin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve Hindistan'a da ihraç edildiğini kaydetti.

Ferrero'nun genel yaklaşımının "değer yaratmak için değer paylaşmak" olduğunu belirten Marsili, "Bu paylaşım, kalite, yenilik, insanlara önem, yerel topluluklara destek, şeffaf iletişim, gençler ve aileler arasında aktif yaşam tarzına teşvik, sürdürülebilir tarımsal uygulamalara bağlılık, çevre koruma ve çocuk işçiliği istismarı ile mücadele gibi tüm zinciri ilgilendirmektedir." diye konuştu.