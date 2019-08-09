Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilir

İSTANBUL, (DHA) - Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, Türkiye’nin yıllık fındık üretiminin 700 bin ton civarında olduğunu belirterek, iyi tarım uygulamalarıyla bu rakamı 2 milyon tona çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dünyada, sağlıklı atıştırmalıklara olan talebin her geçen gün artığına dikkat çeken Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, “Türk fındığı da bu atıştırmalık arasında önemli bir yere sahip olabilir. Yeter ki kaliteye ve verimliliği yatırım yapılsın. Fındık ağaçlarının da yaşlanmasıyla birlikte her yıl yüzde 10

