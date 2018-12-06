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FETÖ'den tutuklanan işadamının oteli icradan satışta

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yargılandıkları Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 10 yıl  6 ay hapis cezası alan işadamı Ali Acar’a ait Afyon'daki Alila Deluxe Termal Hotel&SPA açık artırma usulü ile icradan satışa çıkarıldı.

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Aralık (DHA)-Afyonkarahisar'da yargılandıkları Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan işadamı Ali Acar’a ait Afyon'daki Alila Deluxe Termal Hotel&SPA açık artırma usulü ile icradan satışa çıkarıldı. Termal hotelin muhammen satış bedeli ise 154 milyon 952 bin 24 TL oarak belirlendi. Tesisin birinci satış günü 18 Ocak 2019 olurken satış gerçekleşmezse ikinci satış günü olarak 12 Şubat 2019 tarihi belirlendi. Tesis, Afyonkarahisar İli İnaz (Demirçevre) Köyü 489 ada 16 parselde kain 24 bin 269,92 metrekare yüz ölçümlü arsa ve bu arsanın sınırları içerisinde kalıyor.
300 ODASI VAR
Her birisi 4 bodrum+zemin+8 normal kat olmak üzere toplam 13 er katlı inşa edilen otelin 300 odası bulunuyor. Standart odaların 112 tanesi 30'ar metrekarelik normal standart oda, 32 tanesi 32'şer metrekarelik Large standart oda olmak üzere toplamı 144 Süit odaların 85 metrekarelik yüzölçümlü 146 tanesi 1+1, 8 tanesi de 2+1 olmak üzere toplamı 154'tür. Otelin son katında 195 metrekarelik kraliçe odası ve 310 metrekarelik kral odası da yer alıyor. Taşınmazın açık artırma ilanında "Keşif tarihi itibarı ile faal olmadığı gibi, giriş katındaki oturma grupları, bodrum kattaki bazı makine aksamları, taşınabilen mutfak malzemeleri odalardaki yataklar, taşınabilen mobilya grupları, televizyon, mini buzdolabı, vb. eşyalar yerinde olmadığından faaliyet göstermesi de mümkün değildir" bilgisi de verildi. Otelin satış yeri ise Mezat Salonu- İstiklal Mah. Nene Hatun Cad. Adalet Sarayı 1. Kat Merkez / Afyonkarahisar olduğu belirtildi.

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