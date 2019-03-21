"FETÖ'nün yurt dışına kaçırılan mal varlığı 300-400 milyon dolar"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait ve örgütle iltisaklı şirketlerin, "muvazaalı" devirlerle yurt dışına kaçırdıkları malların değerinin 300-400 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirket bulunduğunu, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 58 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Bünyelerindeki şirketlere devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, şirketlerde bir gerileme öngörmediklerini, bu şirketlerle katma değer üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketleri geleceğe taşımak adına yatırım yapılması gerekiyorsa bunu yapmaktan da imtina etmeyeceklerini belirten Gülal, "İnşallah bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmadan 2023 ve 2030'lara kadar taşımayı planlıyoruz." dedi.

FETÖ'nün yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili de çalışma yaptıklarını aktaran Gülal, şunları kaydetti: