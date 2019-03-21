FİNANS

"FETÖ'nün yurt dışına kaçırılan mal varlığı 300-400 milyon dolar"

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - "Yurt içinde mücadele sürerken yurt dışında da muvazaalı devredilen varlıkların Türkiye'ye ait olduğu öngörüsüyle hukuki mücadele başlattık. Türki Cumhuriyetlerde, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Avrupa, Amerika, İngiltere'de ciddi profesyonel ekiplerle hukuk mücadelesi veriyoruz" - "FETÖ'nün direncinin kırılması adına bu davaların kazanılmasını önemli buluyoruz ve çok ciddi olarak da takip ediyoruz. Mesela Kırgızistan'da Vefa Center var, 15-20 milyon dolarlık bir rakam. Toplama vurduğumuzda yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili hemen hemen 300-400 milyon dolarlık bir rakam var"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait ve örgütle iltisaklı şirketlerin, "muvazaalı" devirlerle yurt dışına kaçırdıkları malların değerinin 300-400 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirket bulunduğunu, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 58 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Bünyelerindeki şirketlere devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, şirketlerde bir gerileme öngörmediklerini, bu şirketlerle katma değer üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketleri geleceğe taşımak adına yatırım yapılması gerekiyorsa bunu yapmaktan da imtina etmeyeceklerini belirten Gülal, "İnşallah bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmadan 2023 ve 2030'lara kadar taşımayı planlıyoruz." dedi.

FETÖ'nün yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili de çalışma yaptıklarını aktaran Gülal, şunları kaydetti:

"FETÖ'ye aidiyeti ve iltisakı olan şirketlerin, birtakım muvazaalı devirlerle mal kaçırmaları söz konusu. Bu yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da böyle. Yurt içinde mücadele sürerken, yurt dışında da bu muvazaalı (anlaşmalı) devredilen varlıkların Türkiye'ye ait olduğu öngörüsüyle hukuki mücadele başlattık. Türki Cumhuriyetlerde, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Avrupa, Amerika, İngiltere'de ciddi profesyonel ekiplerle hukuk mücadelesi veriyoruz. Kırgızistan'da en son davayı biz kazandık. O davanın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu varlıkların ülkemize kazandırılması konusunda ciddi bir hukuki mücadele veriyoruz. Burada işin maddi boyutundan ziyade biraz daha manevi tarafıyla ilgileniyoruz. Yani FETÖ'nün direncinin kırılması adına bu davaların kazanılmasını önemli buluyoruz ve çok ciddi olarak da takip ediyoruz. Mesela Kırgızistan'da bir Vefa Center var, 15-20 milyon dolarlık bir rakam. Toplama vurduğumuzda hemen hemen 300-400 milyon dolarlık bir rakam var."

Gülal, FETÖ ile mücadele çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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