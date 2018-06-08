Fiat 500C Collezione Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - Fiat 500'ün yeni Collezione serisi haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2017'de 60’ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, geçen mart ayında özel serilerine bir yenisini daha ekledi ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği yeni Collezione serisiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Fiat 500’ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione serisinde, 16 inçlik alüminyum alaşım jantlar, krom detaylarla süslenen tamponlar ve ayna kapakları bulunuyor.

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500C Collezione’de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor.

Bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan otomobilde, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı yer alıyor.

Fiat 500C’nin Collezione versiyonunda, 1,2 litrelik 69 HP gücündeki, oldukça tutumlu benzinli Fire motor ile 5 ileri vitesli otomatik Dualogic şanzıman iş birliği yapıyor.

Fiat 500’ün yeni Collezione serisi, Türkiye'de 116 bin 900 lira fiyatıyla satışa sunuluyor.

Piyasaya ilk sunulduğu 1957 yılından bu yana yaklaşık 6 milyon 500 bin adetlik üretim ve satış rakamına erişen Fiat 500, 2007 yılında yeniden dünya yollarına çıkmasını takiben bugüne değin tüm dünyada 2 milyondan fazla satışa imza attı.

