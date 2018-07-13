FİNANS

Fiat 500'ün doğum gününe özel Spiaggina '58 serisi tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

Fiat 500'ün, 11 yıl önce, 4 Temmuz 2007'de yeniden doğan bu yılki doğum günü hediyesi, sadece 1958 adet üretilecek Spiaggina '58 Serisi oldu

İSTANBUL (AA) - Fiat 500'ün, 11 yıl önce, 4 Temmuz 2007'de yeniden doğan bu yılki doğum günü hediyesi, sadece 1958 adet üretilecek Spiaggina '58 Serisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat 500'ün yeni yaş kutlaması vesilesi ile Garage Italia ve Pininfarina da efsanevi '500 Jolly'den ilham alarak dikkat çeken bir show otomobili tasarladı.

Fiat 500 hem yeni yaşını hem de üretilen ilk özel serisi, 500 Jolly Spiagina'nın 60. yılını göz alıcı tasarımlarla kutluyor. 11 yılda 30 özel seriyle başarısını taçlandıran Fiat 500, bu çifte kutlamaya özel de sadece 1958 adet üretilecek Fiat 500 Spiaggina '58'i sunuyor.Fiat 500'e bir doğum günü hediyesi de Garage Italia ve Pininfarina tarafından geliyor, efsanevi 500 Jolly'den ilham alınarak Fiat'ın desteğiyle tasarlanan show otomobili de gelmiş geçmiş en özel 500 modellerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Fiat'ın sınırlı sayıda üretilecek Spiaggina '58 modeli, Dolce Vita dönemini hatırlatacak Volare Mavisi karoser rengi ve beyaz çizgileriyle kardeşlerinden ayrışıyor. Krom ayna kapakları, mükemmel bir tasarıma sahip 50'li yıllara atıfta bulunan krom jantlar, arkadaki Spiaggina 58 logosu bir bütünlük oluştururken, bu özel model 500C gövdesi üzerinde şekilleniyor.

İç mekanda fildişi ve mavi renk tonlarına yer verilen otomobilde, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip, 7 inçlik dokunmatik ekranla donatılan Uconnect hayat buluyor.

Fiat 500'e yeni bir soluk getiren Garage Italia, Spiaggina yorumu ile 50'lerde plajlarda kullanılmak üzere tasarlanan 500 Jolly'ye gönderme yapıyor.

Garage Italia'nın mavi tonlarıyla bezenen otomobilde tavan kaldırılmış ve yerine Pininfarina'nın da desteğiyle şasiyi kuvvetlendirmek için bir takla barı yerleştirilmiş, arkadaki yolcu alanındaysa lüks yatlarda kullanılan tik ahşaplara yer verilmiş.Foglizzo su geçirmez deri döşemelerle donatılan Spiaggina by Garage Italia'da, show otomobilindeki gibi standart ön cam yerine deniz tipi deflektör de sunuluyor. Özel sipariş üzerine Garage Italia tarafından tasarlanabilen otomobilde, Fiat tarafından sunulan tüm motor seçenekleri tercih edilebiliyor.

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