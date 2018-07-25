FİNANS

Fiat Chrysler eski CEO’su Marchionne yaşamını yitirdi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz (DHA)

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Sağlık turizmi için güçlü işbirliğiSağlık turizmi için güçlü işbirliği
Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyorHavaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Sağlık turizmi için güçlü işbirliği

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

Havaş, Turquality ile daha da büyümeyi hedefliyor

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.