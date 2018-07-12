FİNANS

Fiat Doblo'ya 5 bin lira peşinatla sahip olunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Fiat Professional ailesinde temmuz ayına özel bir kampanya devreye alınarak sadece 5 bin lira peşinatla Fiat Doblo ya da Fiorino modelleri satın alınabilirken, 48 ay vadeli kredi seçeneğinden de faydalanılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional ailesinde temmuz ayına özel bir kampanya devreye alınarak sadece 5 bin lira peşinatla Fiat Doblo ya da Fiorino modelleri satın alınabilirken, 48 ay vadeli kredi seçeneğinden de faydalanılabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca Fiat Pratico veya Ducato modellerini satın alanlara ise bir yıl boyunca tüm Opet istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor.

Temmuz ayı kampanyası kapsamında sadece 5 bin lira peşinatla ve 48 ay vadeli kredi seçeneği ile ailenin tecrübeli üyesi Fiat Doblo ya da Fiat Fiorino satın alınabiliyor.

Ayrıca, tercihini yüzde 0 faizli ödeme seçeneğinden yana kullanmak isteyenler, Fiat Doblo ve Fiorino modelleri için geçerli olan 30 bin lira, 15 ay vade ile yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor.

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Fiat

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