Fiat kasım ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Fiat Egea ailesi, ÖTV ve KDV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 61 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın, 1 milyar dolar yatırım yaparak 2015 yılı sonunda seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği Fiat Egea, "benzersiz" bir imkan sağlıyor.
Fiat Egea Sedan, ÖTV matrahı ve KDV’de yapılan yeni düzenlemelerin yanı sıra hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üstelik kasım ayı boyunca tüm Fiat Egea ailesi modelleri, 36 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.
Kasım ayı boyunca Fiat 500 ailesi de 90 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahiplerini bekliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, ÖTV ve KDV’deki indirim kararının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ekim ayını, binek ve hafif ticari araç pazarında lider olarak tamamladık. Kasım ayı itibarıyla geçerli olan ÖTV matrahındaki düzenleme ve KDV oranlarında gerçekleştirilen indirimler ise otomotiv sektörüne ve markamıza önemli bir ivme kazandıracak. İndirimin yürürlüğe girdiği gün itibarıyla bayi trafiğimizde olumlu bir artış gözlemledik. Satışlarımıza yansıyan bu olumlu etkinin süreceğine inanıyoruz. Ürün özellikleri ve kullanım ekonomisinin yanı sıra Fiat Egea’nın 61 bin 800 TL’den başlayan rakipsiz fiyatı ile de ezber bozmaya devam edeceğine inanıyoruz."
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