Fiat, kredi kampanyası sonrası üretime hız verdi

Fiat markasının uyguladığı özel kampanyalarla her zaman tüketicinin yanında olduğunu vurgulayan Aytaç, şu ifadeleri kullandı:

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşleri yer alan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yılın son çeyreğine girerken taşıt sahibi olmak isteyen tüketicilerin bu fırsattan azami oranda yararlanmasını istediklerini kaydederek, ekimde Fiat showroomlarında her bütçe ve ihtiyaca uygun farklı ödeme seçenekleriyle çok özel fırsatların tüketicileri beklediğini aktardı.

Fiat'tan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdüğü anımsatıldı.

"Yaşanan gelişmeler yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getirecek ve pazarı büyütecektir. Bu doğrultuda, yıl sonunda pazarın 450 bin adedin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fiat markası olarak satışını gerçekleştirdiğimiz otomobil ve ticari araçların yüzde 95'i yerli üretim modellerden oluşuyor. Markamıza ait modellerin üretimini gerçekleştiren Tofaş Fabrikası, yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda üretime hız verdi. 1 Ekim'den itibaren yerli üretimde Euro 6D emisyon seviyesine geçtik ve bu kapsamda dizel motorlu Fiat marka araçların tamamı SCR adı verilen Seçici Katalitik İndirgeyici emisyon azaltma sistemiyle donatıldı."

- Fiat, kampanyaya hem otomobil hem ticari araçla katılıyor

Kampanyanın 1 Ekim'de başladığı belirtilen açıklamada, Fiat'ın bu özel taşıt kredisi kampanyasına hem otomobil hem de ticari araç modelleriyle katılan tek marka olduğu aktarıldı.

Kampanya kapsamında, Fiat'ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketicilerin 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: