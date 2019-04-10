FİNANS

Fiat Motor Sporları Ege Rallisi'nde

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Fiat'ın, yetenekli gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak için organize ettiği Egea Gençler Kupası'nın 2019 ayağı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, Egea Gençler Kupası'nın 2019 ayağı başlıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında 29'uncu düzenlenecek olan Ege Rallisi ile start alacak kupa, sezon boyunca toplam 5 hafta sonu koşulacak.

Uzun yıllardır, Türkiye’de otomobil sporlarının gelişmesine katkıda bulunan Fiat Motor Sporları'nın genç pilotlara özel düzenlediği Egea Gençler Kupası heyecanının ikinci sezonu başlıyor.

Kupanın ikinci sezonu, 13-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan zorlu asfalt etaplarıyla ünlü Ege Rallisi'yle start alacak. Yeni katılımcıları ile toplamda 7 aracın yarışacağı kupa, 2019 sezonu kapsamında 5 ralli yarışından oluşacak. Fiat Motor Sporları Takımı ise 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında Fatih Kara – Bilge Ayan ikilisi ile önden 2 çeker sınıfında mücadele ediyor olacak.

Sezona Ege Rallisi ile merhaba diyecek olarak takımın resmi pilotları, Tofaş’ta geliştirilen Egea HB ralli otomobili ile kendi klasmanlarında yine en iyi dereceleri hedefliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, "Egea projesi ortaya çıkarken dile getirdiğimiz iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı’ vurgusunu motor sporları için de geçerli kılmak için çalışıyoruz. Birikim ve tecrübemiz paralelinde, yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri en uygun katılım şartlarında Egea Gençler Kupası’na davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik projelerini sürdürmeye ve motor sporlarına katma değer sağlamaya devam edeceklerine de değinen Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl gelecek vadeden, oldukça başarılı genç arkadaşlarımızla çalıştık. Egea Gençler Kupası’nın 2019 yılı yarış takviminde yine iddialı genç pilotlarımız olacak. Bu yıl da 3 gencimiz TOSFED adına olmak üzere, 7 pilotumuz Tofaş Ar Ge'de geliştirilen 170 HP'lik 1.4 Turbo motorlu, bütün güvenlik ekipmanları FIA tarafından homologe edilmiş önden 2 çeker sınıfı Egea HB'lerle yarışma şansı buluyor."

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