Fiat Motor Sporları, yeniden Urfalılar ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Şanlıurfa'da düzenlendi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yoğun yağışa rağmen Şanlıurfalıların ilgisi ile karşılanan "Egea Seni Piste Çağırıyor" aktivitesine, Fiat’ın Şanlıurfa’daki güçlü temsilcisi Önkol Otomotiv’e hafta boyunca gelerek Egea ailesinden bir model ile test sürüşü yapan 90'dan fazla otomobil tutkunu katıldı.

En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in destek verdiği aktivite boyunca Egea sedanın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkanı bulan kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıdı.

"Egea Seni Piste Çağırıyor" aktivitesinde, Fiat Egea sedanın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına giren katılımcılardan en iyi zamanı yaparak ilk 3'e girenler, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara, Fiat Şanlıurfa Bölge Müdürü Baybora Bulunmaz ile Fiat Önkol Otomotiv yetkililerinden aldı.

