FİNANS

Fiat Motor Sporları'ndan "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, 26 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 26 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'te düzenlenecek.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, bu yıl da devam ediyor.

Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez Gaziantep’te düzenlenecek. 26 Mayıs Cumartesi günü Alleben Göleti otoparkında yapılacak etkinlikte, hafta boyunca Fiat Bayii Topçuoğlu Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur'un öncülüğündeki "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobilseverler katılabilecek.

Aktivitede, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak olan kullanıcılar, teorik eğitimi takiben Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Aktivite sonunda ilk 3'e giren katılımcılar, podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden alacak.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyasıPegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Egea Seni Piste Çağırıyor Fiat

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

Türk çimento sektörü 2004’ten bu yana 250 binden fazla fidan dikti

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.