FİNANS

Fiat Motor Sporları'ndan "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 27 Mayıs Pazar günü Kahramanmaraş'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 27 Mayıs Pazar günü Kahramanmaraş'da düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamada, hafta boyunca Fiat yetkili bayisi Marfi Otomotiv'e gelen ve Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar, Egea Sedan'ın 180 HP'lik pist versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Marfi Otomotiv yanında kurulan özel parkurda 27 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği saat 09.00’da başlayacak.

Hafta boyunca Marfi Otomotiv'e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edeceği etkinliğe, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobilseverler katılabilecek.

Katılımcılar, güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair alınacak kısa eğitimi takiben Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Aktivite sonunda ilk 3'e girenler podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Marfi Otomotiv yetkililerinden alacak.

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Fiat

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