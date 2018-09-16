İSTANBUL (AA) - Fiat Professional Ailesi’nde Eylül ayında da avantajlı ödeme seçenekleri sunulmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional Ailesi'nde sonbahar aylarına özel fırsatlar devreye alınıyor. Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde, "Hurda İstemeyen Hurda Teşviki" kampanyası ile birlikte eylül ayı boyunca nakit alımlarda 10 bin TL'ye kadar nakit alım desteği sunuluyor.
Kampanyada ayrıca Fiat Doblo ve Fiorino modelleri, 36 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Pratico, Ducato ve Fullback modellerinde ise 60 bin TL'ye kadar 36 ay vadeyle 2,75 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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