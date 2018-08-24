Fiat Professional'dan yüksek güvenlik seviyesine sahip Ducato okul servisi

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional Ailesi'nin köklü üyesi Ducato, okul servisleri için özel olarak geliştirilen versiyonuyla öğrenciler ve servis sürücüleri için ayrıcalıklı ürün özellikleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Ducato, okul servisleri için yeni mevzuata uygun şekilde geliştirilen versiyonuyla, ticari araçlar dünyasında yine adından söz ettiriyor.

Öğrencilerin güvenli koşullarda yolculuk yapmasına olanak sağlayan Fiat Ducato, okul servisi sıkışmayı önleyici özel fitile sahip otomatik kayar kapı, darbeye, suya, toza ve titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameralar, 9 kg hassasiyetli oturmaya duyarlı sensörlü koltuklar, her koltukta üç noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi, ışıklı "dur" levhası ve "okul taşıtı" çıkartması ile sunuluyor.

Ducato okul servisinde sistem, kontak kapantıktan sonra içeride yolcu kalması durumunda, koltuklardaki sensörler vasıtasıyla içerideki yolcuyu algılıyor. Araç 15 saniye boyunca, öncelikle sürücüyü, sesli ve görsel olarak uyarıyor. Müdahale edilmemesi durumunda ise 15 saniye boyunca dörtlü flaşörleri yanık duruma geçiyor. Son olarak, bu süreç içerisinde yine bir müdahale olmazsa, 5 dakika sonrasında, uyarı amaçlı, sürekli olarak korna çalmaya başlıyor. 360 derece çevresel görüş kameraları sayesinde ise sürücünün görüş alanı genişlerken, geri vitese geçildiğinde yayalar için uyarı sesi veriliyor.