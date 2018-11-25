FİNANS

Fiat’ın teknolojik ailesi "Mirror" Türkiye'de

FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Fiat Egea ailesinde hurda teşviki dahil 77 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mirror donanım seviyesi, 500 model ailesinin üyelerinde de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın güncel teknoloji donanımları ve krom tasarım detayları ile ön plana çıkan Mirror serisi tanıtıldı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yepyeni teknoloji donanımları, özel renk seçenekleri ve modele özgü aksesuarlarıyla dikkat çeken Mirror serisini tanıttı.

İlk olarak İtalya’da 500 ailesinde satışa sunulan Mirror serisi, 2015 yılından bu yana 117 bin adetten fazla satılan Fiat Egea ailesinin ürün yelpazesine de dahil oluyor. Fiat Egea Mirror serisi, standart donanımda Apple CarPlay uygulaması uyumluluğu bulunan Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran sistemi ile birlikte sunuluyor. Mirror serisinde ayrıca geri görüş kamerası da model ailesinde standart olarak bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 77 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mirror Serisi'ne ilişkin olarak, "Yollarla buluştuğu ilk günden bu yana başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea ailesi, Mirror serisindeki taze teknolojileri ve yeni renk seçenekleriyle 2018 yılını tamamlayıp 2019 yılına dinamik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fiat Egea Mirror serisini takiben 500, 500X ve 500L Mirror da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak ve aile tamamlanmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

\

- İlave iki yeni renk seçeneği ve zengin standart donanım

Ürün gamına yeni eklenen "Dinamik Mavi" ve "Toscana Yeşili" seçenekleriyle farklılaşan Mirror'a özgü olarak krom ayna kapakları, krom cam çıtası ve B sütununda modele özel Mirror logolu Egea Sedan, Egea Hatchback ve Egea Station Wagon’da ön plana çıkıyor.

17 inç boyutundaki elmas kesimi jantlarla donatılan Mirror'da 7 inçlik yüksek çözünürlüklü Uconnect dokunmatik multimedya sistemine ve Apple CarPlay desteğine yer verilirken, geri görüş kamerası da standart olarak sunuluyor. Mavi renkli iç döşemeler de Egea Mirror ailesini farklılaştırıyor.

Türkiye’de 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak Mirror donanım seviyesine sahip Fiat 500 ailesinin üyelerinde ise Egea modellerinde olduğu gibi Dinamik Mavi karoser rengi, krom ayna kapakları ve cam çıtaları, modele özel Mirror rozetleri ve mavi tonlu iç mekana yer veriliyor.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi
Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyorPazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiat Egea Mirror

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

'Çeyiz hesabı'nı duyan bankaya koşmuştu! İlk ödeme tarihi belli oldu

'Çeyiz hesabı'nı duyan bankaya koşmuştu! İlk ödeme tarihi belli oldu

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Arpacık soğanın kilosu 7 lira

Arpacık soğanın kilosu 7 lira

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi'nden 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.