Fiat'tan 3 yeni sportif Egea

İSTANBUL (AA) - Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesinin Hatchback ve Station Wagon modelleri, bu ay itibarıyla yepyeni sportif versiyonlarıyla satışa sunuldu. Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, tasarım anlamında dinamik özellikleriyle fark yaratan Street, S-Design ve Sport modelleri, sportiflik beklentisi olan otomobilseverlere yönelik olarak geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2018 yılının son 3 ayı ile 2019 yılının ilk 2 ayını kapsayan değişken pazar koşullarının olduğu bu süreçte markamızın 5 ayın 3’ünde lider olarak ayı tamamladığını görmekteyiz. Şubat ayını Fiat markası olarak yüzde 15 pazar payı ile kapatma başarısı gösterdik. 2019 yılının ilk 2 ayı sonunda pazarın lideri Fiat markası oldu." ifadelerini kullandı. Aytaç, son 2 ayda Fiat markasının pazarda önemli başarılara imza attığını gördüklerini belirterek, "Bunların ilki, satışlarımızdaki yerlilik payı. Pazarda toplam satışlarda, özellikle teşviklerin devreye girmesi ile beraber yerli araçların toplam pazardan aldığı pay yılın ilk iki ayında yüzde 42’nin üzerine çıktı. Fiat markası olarak hem otomobil hem de ticari araç olmak üzere toplam satışlarımızın yüzde 97’sini, yılın ilk 2 ayında yerli üretim, yani Tofaş Fabrikası’nda ürettiğimiz araçlar oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz" Fiat’ın ocak ayı sonunda Türkiye’de 50 ilde "en çok tercih edilen marka" olduğunu aktaran Aytaç, şunları kaydetti: "Bu ve benzer sonuçlar almamızı sağlayan ön önemli etken, son 3 yıldır ülkemizin en çok satan otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea sedandır. Kasım 2015’ten 2019’un şubat ayı sonuna kadar ülkemizdeki toplam Egea satışı 132 bin adet olarak gerçekleşti. Bu satış adedinin 120 binlik kısmını Egea sedan tek başına yaptı. Aynı dönemde 10 bin adet Egea HB ve 2 bin adet Egea SW satışı gerçekleştirdik. Pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarıyla da Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz." Aytaç, Street, S-Design ve Sport versiyonları ile Fiat Motor Sporları Takımı’nın yarattığı dinamizm algısını seri üretim otomobillerde sunmayı hedeflediklerini de bildirdi. - Street, S-Design ve Sport Verilen bilgiye göre, 77 bin 500 TL’den başlayan iddialı fiyat etiketiyle yollarla buluşan ve sadece Egea Hatchback’te sunulan Street donanımı sportif ayrıntılarıyla dikkati çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’te karartılmış arka camlar da yer alıyor.