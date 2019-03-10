FİNANS

Fiat'tan 3 yeni sportif Egea

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Tofaş'ta üretilen Fiat Egea ailesinin Hatchback ve Station Wagon karoserli versiyonlarında tercih edilebilecek 3 farklı donanım versiyonu, mart ayı itibarıyla satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesinin Hatchback ve Station Wagon modelleri, bu ay itibarıyla yepyeni sportif versiyonlarıyla satışa sunuldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, tasarım anlamında dinamik özellikleriyle fark yaratan Street, S-Design ve Sport modelleri, sportiflik beklentisi olan otomobilseverlere yönelik olarak geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2018 yılının son 3 ayı ile 2019 yılının ilk 2 ayını kapsayan değişken pazar koşullarının olduğu bu süreçte markamızın 5 ayın 3’ünde lider olarak ayı tamamladığını görmekteyiz. Şubat ayını Fiat markası olarak yüzde 15 pazar payı ile kapatma başarısı gösterdik. 2019 yılının ilk 2 ayı sonunda pazarın lideri Fiat markası oldu." ifadelerini kullandı.

Aytaç, son 2 ayda Fiat markasının pazarda önemli başarılara imza attığını gördüklerini belirterek, "Bunların ilki, satışlarımızdaki yerlilik payı. Pazarda toplam satışlarda, özellikle teşviklerin devreye girmesi ile beraber yerli araçların toplam pazardan aldığı pay yılın ilk iki ayında yüzde 42’nin üzerine çıktı. Fiat markası olarak hem otomobil hem de ticari araç olmak üzere toplam satışlarımızın yüzde 97’sini, yılın ilk 2 ayında yerli üretim, yani Tofaş Fabrikası’nda ürettiğimiz araçlar oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz"

Fiat’ın ocak ayı sonunda Türkiye’de 50 ilde "en çok tercih edilen marka" olduğunu aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Bu ve benzer sonuçlar almamızı sağlayan ön önemli etken, son 3 yıldır ülkemizin en çok satan otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea sedandır. Kasım 2015’ten 2019’un şubat ayı sonuna kadar ülkemizdeki toplam Egea satışı 132 bin adet olarak gerçekleşti. Bu satış adedinin 120 binlik kısmını Egea sedan tek başına yaptı. Aynı dönemde 10 bin adet Egea HB ve 2 bin adet Egea SW satışı gerçekleştirdik. Pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarıyla da Egea HB ve Egea SW’ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz."

Aytaç, Street, S-Design ve Sport versiyonları ile Fiat Motor Sporları Takımı’nın yarattığı dinamizm algısını seri üretim otomobillerde sunmayı hedeflediklerini de bildirdi.

- Street, S-Design ve Sport

Verilen bilgiye göre, 77 bin 500 TL’den başlayan iddialı fiyat etiketiyle yollarla buluşan ve sadece Egea Hatchback’te sunulan Street donanımı sportif ayrıntılarıyla dikkati çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’te karartılmış arka camlar da yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon ailesinde sunulan bir diğer yeni versiyon olan S-Design ise iç ve dış tasarımında fark yaratan sportif ögelerle modern ve dinamik bir karakter ortaya koyuyor. 116 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Hatcback S-Design’in ve iç mekanında vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar ön plana çıkıyor. Fiat Egea HB ve SW S-Design’ın dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya kadar uzanan dinamik tasarım detayları ve 17 inç alaşımlı sportif jantlar ilk bakışta dikkati çeken özellikler arasında yer alıyor.

125 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea HB Sport ise en dinamik görünümlü Egea modeli olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka tampon tasarımı ve ve difüzörleriyle dikkat çeken Egea HB Sport’a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Fiat Egea HB Sport’ta 18 inçlik jantlara yer veriliyor. Otomobilin iç mekânında ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve özel koltuklar, versiyonu diğer kardeşlerinden ayırıyor.

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