FİNANS

Fiat'tan süper teşvik fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Fiat, temmuz ayında da yaz aylarını yepyeni bir otomobille geçirmek isteyenlere fırsat yaratmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Fiat, temmuz ayında da yaz aylarını yepyeni bir otomobille geçirmek isteyenlere fırsat yaratmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, "Süper Teşvik Kampanyası" kapsamında Fiat Egea Ailesi ve Fiat Panda modellerinde 10 bin liralık hurda teşvikine ek olarak 5 bin lira indirim fırsatı sunulurken, Egea Ailesi modelleri ayda 999 liradan başlayan taksitlerle ve 20 bin liraya 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

Fiat, temmuz ayında devreye aldığı Süper Teşvik Kampanyası'nda sunduğu 15 bin liraya varan fiyat avantajı ile fark yaratmaya devam ediyor.

Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin liralık hurda teşvikinin yanında 5 bin liralık ek indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Üstelik Egea Ailesi modelleri, ayda 999 liradan başlayan taksitlerle ve 20 bin liraya 20 ay vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Fiat 500 Ailesinde sunulan avantajlar kapsamında, 500X modelinde Konfor ve Premium Paket ile metalik renk fiyat farkı alınmıyor.

2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımları hediye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat

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