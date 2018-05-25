Fiat'tan Türkiye'de 100 bininci Egea satışı

İSTANBUL (AA) - Fiat Egea'nın satışları, 100 bin adede ulaştı. Egea model ailesinin 100 bininci üyesi ise Fiat Egea Sedan oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Fiat, Türkiye'de yollara çıktığı 2015 yılının son çeyreğinden bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 bin adede yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi.

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea Projesi'nin Fiat Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri ihracat pazarlarının yanı sıra iç pazardaki başarısını da sürdürüyor.

Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla Tofaş'a üretim rekorları kırdırırken, iç pazardaki başarılı satış adetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ankara Fiat yetkili bayii Kartaş Otomotiv'de teslimatı gerçekleşen 100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli versiyon oldu.

2015 yılının Ekim ayında önce Türkiye sonra kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışına başlanan Egea Sedan'ı takiben aynı zamanda Tofaş'ın ürettiği 5 milyonuncu araç olma unvanına da sahip olan Egea Hatchback 2016 yılının mayıs ayında model ailesinin üçüncü gövde tipi olan Station Wagon ise 2016 yılının ekim ayında satışa sunulmuştu. Fiat, 2015 yılının son çeyreğinden bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 bin adete yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi.