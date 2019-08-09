Fibabanka, 109.3 milyon lira net kâr elde etti

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Fibabanka, 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre bankanın ilk yarıyıl karı geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 38 artışla, 109.3 milyon liraya, aktif toplamları 40.4 milyar liraya ulaştı.

Fibabanka ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre:

- Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla, 109.3 milyon lira net kâr elde etti.

- Haziran sonu itibarıyla aktif toplamı 20.4 milyar lira oldu.

-Banka’nın kredi portföy büyüklüğü net 14.1 milyar lira, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 69 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 55’ini oluşturan müşteri mevduatı ise 112 milyar lira oldu.

-Mart 2019’da yurt içinde ihraç edilen 100 milyon lira tutarında ilave ana sermaye özelliklerine sahip menkul kıymet ile özkaynak tabanını güçlendiren Fibabanka’nın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19.77’di oldu.

2019 ilk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: “Şube dışında bulunan platformlar da (SMS, mağaza, Web vb.) ise yeni müşteri kazanımı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Banka olarak sahip olduğumuz girişimci ruhumuz ile tüm dünyada yaşanan dijital trendleri yakından takip ediyor, her geçen gün bir yenisini eklediğimiz yenilikçi ürün grupları ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”

