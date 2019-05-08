Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Fibabanka 2018 yılında hayata geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg ile 2015 yılından bu yana ödeme çözümleri hizmeti sunan fintek şirketi ComPay’e yatırım yaptı.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre;

"ComPay, 2015 yılından bu yana sunduğu dijital ödeme alt yapısı sayesinde internet üzerinden alışveriş yapan müşterilere kendi bankalarının mobil ya da internet şubesi üzerinden havale veya kredi kartı ile ödeme yapabilme olanağı sağlıyor.

"Finberg yatırımı ile ComPay, alışveriş anında tüketici kredisiyle ödeme dahil olmak üzere birçok bankacılık ürününü kendi platformu üzerinden internet ve fiziksel mağazalarda daha fazla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Ayrıca ComPay’in üyelik gerektirmemesi, pratik ve güvenli bir şekilde ödeme onayının banka sisteminde gerçekleşmesi, havale, tüketici kredisi ve kredi kartı gibi farklı alternatiflerle ödeme yapmayı kolaylaştırması, sunduğu diğer avantajlar arasında yer alıyor."

Finberg ile müşterilerine hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam edeceklerini belirten Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, "Fibabanka olarak dijital dönüşüm yolculuğumuz kapsamında, fintek ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmak amacıyla yüzde 100 iştirakimiz olan Finberg ile hem Banka içerisindeki girişimleri hem de ekosistemin diğer oyuncularını desteklemeye devam ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Finberg ile 2018 yılından bu yana ön muhasebe programı BizimHesap ve otomotiv sektörünün pazar yeri GarajSepeti’ne toplam 2.5 milyon liralık doğrudan yatırım yaptık. Bu yatırımlar dışında da iş birlikleri yaparak yeni değerler yaratmak da odaklandığımız alanlar arasında. Örneğin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ile hayata geçirdiğimiz stratejik iş ortaklığımız kapsamında, müşterilerimize 7 gün 24 saat bankalar arası para transferi yapma imkânı sunan Nöbetçi Transfer’i sunmaya başladık. Şimdi de ödeme sistemleri tarafında ComPay ile ekosistemimizi büyütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, katma değer sağlayan yenilikçi ürün ve hizmetlerle çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz." (Fotoğraflı)

