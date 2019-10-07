FİNANS

Fibabanka kredileri Vatan Bilgisayar mağazalarından ödenebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert: - "Müşterilerimiz bize nerede ihtiyaç duyuyorlarsa orada olmayı önemsiyor, onların bulundukları yere giderek hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Fibabanka ile Vatan Bilgisayar arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında banka müşterileri bireysel kredi ödemelerini Vatan Bilgisayar mağazalarından gerçekleştirebilecek.

Fibabanka'nın açıklamasına göre, müşteri deneyimini odağına alarak yerinde hizmet anlayışı sunan banka, sektörde bir ilke daha imza atarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Fibabanka ile Vatan Bilgisayar arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında, banka müşterileri, bireysel kredi ödemelerini, Vatan Bilgisayar mağazalarından yapabilecek. Tabana yayılma stratejisi ile finansal ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek şube dışı kanallara yatırım yapan banka, bu iş birliğiyle sektörde bir ilke daha imza atıyor.

Bankanın ihtiyaç kredisi taksit ödeme ve erken kapama işlemleri, Fibabanka şubeleri ve dijital bankacılık kanallarının yanı sıra artık Vatan Bilgisayar mağazalarındaki kasalardan kolaylıkla yapılabilecek.

- "Önceliğimiz en iyi ve en hızlı müşteri deneyimi sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, öncelikleri arasında, "en iyi ve en hızlı müşteri deneyimini sunmak" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kulandı:

"Müşterilerimiz bize nerede ihtiyaç duyuyorlarsa orada olmayı önemsiyor, onların bulundukları yere giderek hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda, önemli iş ortaklarımızdan Vatan Bilgisayar ile uzun süredir devam eden peşin fiyatına taksitli alışveriş imkanı sunduğumuz kredi iş birliğimizi de bir adım daha öteye taşıyoruz. Müşterilerimiz, yaygın mağaza ağıyla kesintisiz hizmet sunan Vatan Bilgisayar noktalarından da kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Onların hayatını kolaylaştıracak alternatif bir ödeme kanalı daha sunmanın mutluluğu içerisindeyiz."

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