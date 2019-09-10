Fiber abone sayısı 5 yılda ikiye katlandı

SEFA ŞENGÜL - Türkiye'de fiber abone sayısı 2015-2019 döneminde yaklaşık ikiye katlanarak bu yıl itibarıyla 2,9 milyon oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de fiber abone sayısı 2015 yılında 1,5 milyon seviyesindeydi. Yapılan yatırımlar ve teknolojideki imkanlara paralel olarak söz konusu sayı hızla arttı ve bu yıl itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkarak 2,9 milyona ulaştı.

Hanelerde genişbant bağlantıyla internete erişim oranı ise Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 30 artış gösterdi. Böylece 2015-2019 döneminde evden genişbant bağlantıyla internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 67,8'den 87,9'a yükseldi.

- Mobil genişbant kullanımı yaklaşık yüzde 87

2015 yılında 6,8 milyon olan xDSL abone sayısı bu yıl itibarıyla yüzde 42 artarak 9,6 milyonu buldu.

Genişbant abone sayısı da 2015 yılında 42,9 milyon olarak kayıtlara geçerken 5 yıllık dönemde yüzde 75 artarak 74,7 milyon abone sayısına ulaştı.