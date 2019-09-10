FİNANS

Fiber abone sayısı 5 yılda ikiye katlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'de fiber abone sayısı 5 yıllık dönemde yaklaşık ikiye katlanarak bu yıl itibarıyla 2,9 milyona ulaştı - Genişbant abone sayısı da 2015-2019 döneminde yüzde 75 artarak 74,7 milyona yükseldi - Bu dönemde hanelerde internet erişiminde en yüksek artış yüzde 69,7 ile Kuzeydoğu Anadolu'da oldu

SEFA ŞENGÜL - Türkiye'de fiber abone sayısı 2015-2019 döneminde yaklaşık ikiye katlanarak bu yıl itibarıyla 2,9 milyon oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de fiber abone sayısı 2015 yılında 1,5 milyon seviyesindeydi. Yapılan yatırımlar ve teknolojideki imkanlara paralel olarak söz konusu sayı hızla arttı ve bu yıl itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkarak 2,9 milyona ulaştı.

Hanelerde genişbant bağlantıyla internete erişim oranı ise Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 30 artış gösterdi. Böylece 2015-2019 döneminde evden genişbant bağlantıyla internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 67,8'den 87,9'a yükseldi.

- Mobil genişbant kullanımı yaklaşık yüzde 87

2015 yılında 6,8 milyon olan xDSL abone sayısı bu yıl itibarıyla yüzde 42 artarak 9,6 milyonu buldu.

Genişbant abone sayısı da 2015 yılında 42,9 milyon olarak kayıtlara geçerken 5 yıllık dönemde yüzde 75 artarak 74,7 milyon abone sayısına ulaştı.

Genişbant bağlantı oranlarına bakıldığında ise Türkiye genelinde son 5 yıllık artış yüzde 30 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde sabit genişbantta artış yüzde 31,1 olarak gerçekleşirken, mobil genişbant kullanım yüzdesi 58,7'den yüzde 86,9'a yükseldi.

Genişbant bağlantı oranında en yüksek artış 68,5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. İstanbul bölgesinde artış yüzde 18 oldu.

Sabit genişbant kullanımı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 111 artarken Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 6,2 yükselişle sabit geniş bant kullanım artışında son sırada yer aldı.

Mobil genişbant kullanım artışında da Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 74,6 artışla yine ilk sırada yer aldı. Nüfus oranı göz önüne alındığında oransal olarak İstanbul yüzde 38,8 ile en az artışın gerçekleştiği bölge oldu.

İstanbul, bu dönemde bölgelere göre genişbant bağlantıda en düşük artış göstermesine rağmen yüzde 95,5'lik bağlantı oranıyla toplamda en üst sırada bulunuyor.

- Hanelere ulaşan internet, son 5 yılda yüzde 27 arttı

Türkiye genelinde hanelere ulaşan internet, son 5 yılda yüzde 27 artış gösterdi. 2015 yılı verilerinde yüzde 69,5 olarak gerçekleşen erişim oranı bu yıl yüzde 88,3 kaydedildi.

Buna göre hanelerde internet erişiminde son 5 yılda en yüksek artış yüzde 69,7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu. 5 yıl önce bölgedeki hanelerin yüzde 51,6'sına ulaşan internet, bu yıl itibarıyla Kuzeydoğu Anadolu'daki hanelerin yüzde 87,6'sına ulaştı. En düşük artış ise yüzde 17,5 ile İstanbul'da gerçekleşti. Hanelere ulaşan internet oranında 5 yıl önce yüzde 81,3 ile birinci sırada yer alan İstanbul, bu yıl yüzde 95,6 ile yine birinci oldu. Böylelikle İstanbul'da yaklaşık olarak hanelerin tamamına yakınına internet erişimi sağlandı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK hanelere ulaşan internet internet TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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