"Fiber"de 2023 hedefi 550 bin kilometre

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapının, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaştırılacağını bildirdi.

Fiber altyapının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlayacağını belirten Turhan, bu amaçla fiber altyapı uzunluğunun 2023'e kadar 550 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasının, bilişim teknolojileri sektörünün internet, mobil telefonlar ve diğer akıllı cihazların ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasında kendini göstermesiyle daha da önem kazandığını söyledi.

Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Turhan, söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti.