FİNANS

Fidan dikme etkinliğine bakanlardan destek

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla destek verdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla destekte bulundu.

Bakanlar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek destek mesajları verdi.

Bakan Varank, paylaşımında, "Daha yeşil bir Türkiye için yurdumuzu fidanlarla donatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 Kasım'da düzenleyeceği fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum da yanan her ağacın yerine yeni fidanlar boy vereceğine işaret ederek, "Tüm dünyanın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyoruz." paylaşımında bulundu.

Dönmez de mesajında, şunları kaydetti:

"Yeniden yeşillenme, umutlarımızı yeniden yeşertme zamanı. Yeşilin her tonuyla dört mevsimi yaşama zamanı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde 11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak biz de destek olacağız."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da fidan dikme eylemine destek verdiklerini belirterek, "Bağışlanan her bir kan için bir fidan olarak yılda 3 milyon fidan dikiyorduk. Şimdi vites büyütüyoruz ve Tarim ve Orman Bakanlığımızın kampanyasını tüm il ve ilçe Kızılay ve Genç Kızılay teşkilatlarımızdaki 10 bin gönüllü ile destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise etkinliğe destek paylaşımında bulunanlara teşekkür ederek, "Ülkemizin akciğerleri, nefesi, çocuklarımızın geleceği için 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' 11 Kasım'da İzmir, Muğla/Dalaman başta olmak üzere 81 ilde kampanyamızı başlatıyoruz. Yeni umutları hep birlikte yeşertiyoruz." ifadesini kullandı.

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