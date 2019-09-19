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"Fidancı köy"de 40 ülkeye ihracat hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bandırma'nın Sahil Yenice Mahallesi'nde aşılama ve bakım işlemleri süren fidanlardan 10 milyonunun satışa hazır hale getirilerek, yarısının 40 ülkeye ihraç edilmesi, kalanının da iç piyasaya sunulması hedefleniyor - Mahalle muhtarı Nuri Varlık: - "Ağaç türleri içinde en çok gelir sağlayan cevizdir. 10 yaşındaki bir ağaçtan 25-30 kilogram meyve alındığında bin lira gelir sağlar"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahil kesiminde kırsal bir mahallede bu yıl 10 milyon fidan yetiştirilerek yarısının yurt dışına ihraç edilmesi hedefliyor.

Eskiden köy statüsündeki Sahil Yenice Mahallesi'nde ceviz fidanlarının aşılama ve bakım işlemleri tamamlandı.

Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına ceviz fidanı gönderilen "fidancı köy" olarak bilinen mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu geçimlerini bu işten sağlıyor.

Son yıllarda talebin artması ve arazilerinin yetersiz kalması üzerine civardaki Ömerli, Ziraatli, Kayacık ve Erikli mahallelerinde tarım alanı kiralayan yetiştiriciler, yıllık üretimlerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl 33 ülkeye fidan gönderen mahalle sakinleri, bu sene yetiştirmeyi hedefledikleri 10 milyon fidanın yarısını Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Sırbistan ve Romanya'nın da aralarında olduğu 40 ülkeye ihraç etmeyi planlıyor.

Üreticilerden Sahil Yenice Mahallesi Muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine, ceviz fidanı ihracatının her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Balıkesir ile Bandırma Tarım ve Orman müdürlüklerinden yetkililerle görüşerek sağlıklı bir şekilde üretimi sürdürdüklerini aktaran Varlık, bir fidanın iki yılda satışa hazır hale geldiğini belirtti.

Sattıkları fidanların tamamının sertifikalı olduğunu belirten Varlık, "Pazarımızı daha da büyütmek için sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Geçen yılın ilk iki ayında 2,5 milyon olan fidan sayısını sezon sonuna kadar 4,5 milyona çıkarttık. Bu sene de yurt içi ve dışına 10 milyon fidan satışı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

- "En az 10 bin kişi bu işten ekmek yiyor"

Varlık, ceviz fidanlarında aşılama işlemlerinin, yetiştirildiği ve satıldığı ülkeye göre değiştiğini anlattı.

Fidanların verimliliğinin ise türüne göre farklılık gösterdiğini söyleyen Varlık, şöyle devam etti:

"Deniz seviyesinden 600 metre rakıma kadar chander, 800-bin 600 metre rakımlarda olan bölgelerde de fernor türünü tavsiye ediyoruz. Bölgeye ve adaptasyon çalışmasına göre fidan sevkiyatı yapıyoruz. Bu konuyu bilmeyen çiftçilerimizi de bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ağaç türleri içinde en çok gelir sağlayan cevizdir. 10 yaşındaki bir ağaçtan 25-30 kilogram meyve alındığında bin lira gelir sağlar. Coğrafi olarak Türkiye'ye uzak ülkelere de ceviz ihracatı için çalışmalar yapılıyor. Çad için bazı girişimlerimiz oldu fakat masraflar fazla geldiği için ihracatın sağlanması biraz zor oluyor. Bunlar için destek alabilirsek o bölgenin yapısına göre ceviz fidanı gönderebiliriz. O coğrafyada fidan yetiştirilmesi zor ama bizim Türk insanı zoru başarmayı sever."

Varlık, 240 haneli Sahil Yenice'de halkın geçimini ceviz fidanı üretiminden sağladığını belirterek, çevre yerleşim birimlerinden işçiler de eklendiğinde en az 10 bin kişinin bu işten ekmek yediğini sözlerine ekledi.

SS Yeniceköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Rafet Akar da fidanları kasım ayında yerlerinden sökerek hazırlayacaklarını aktardı.

Gelen taleplere göre bu fidanları ihraç edeceklerini ifade eden Akar, "Yurt dışına 5 milyon fidan satmayı hedefliyoruz. Yeni taleplere göre hareket edeceğiz. İhracat yapan tüm arkadaşlarımıza başarılı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Bandırma Ceviz fidan ihracat

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