Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Erkan Öz / İSTANBUL, (DHA) - Fon yönetimi şirketi Fidelity, kurumsal yatırımcıların yüzde 22’sinin şimdiden Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yaptığını bildirdi.

Yönetimi altında bulunan 2,46 trilyon dolarlık varlıklar ile dünyanın 4’üncü büyük fon yönetimi şirketi olan Fidelity’in alt kuruluşu olan Fidelity Digital Assets tarafından aile ofisleri, resmi kayıtlı yatırım danışmanları ve hedge fonlar dahil olmak üzere 450 kurumsal yatırımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Araştırmaya göre, kurumsal yatırımcıların yüzde 47’si dijital varlıkları yenilikçi bir teknoloji olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 46’sı ise kripto paraların en ayırt edici özelliği olarak klasik piyasalarla korelasyon göstermemeleri olduğunu düşünüyor. Araştırmada yer alan aile ofislerinin yüzde 80’i ve yatırım danışmanlarının yüzde 74’ü dijital varlıkları çok tercih edilebilir bulduğunu ifade etti. Ayrıca kurumsal yatırımcıların yüzde 22’sinin şimdiden Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapıldığı da kaydedildi.