FİNANS

FİKKO'nun ikinci toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi" - "Toplantıda küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların ülke finansal ve reel sektörüne etkileri ile bu çerçevede alınmakta olan tedbirler ele alındı" - "Özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı"

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan ikinci toplantısında, küresel piyasalardaki gelişmeler, para ve maliye politikasındaki sıkı duruş, reel sektör, iş gücü piyasası, bankacılık sektöründeki son durum ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) eylemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FİKKO'nun ikinci toplantısının, Bakan Albayrak başkanlığında dün gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının yanı sıra Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği ile Borsa İstanbul yöneticilerinin katıldığı ifade edildi.

Toplantıda küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların ülke finansal ve reel sektörüne etkileri ile bu çerçevede alınmakta olan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi, yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, YEP'te ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi, bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları, politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması, ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir. Özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve YEP eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır."

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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tedbir yeni ekonomi programı

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