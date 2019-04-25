"Fikri haklar alanındaki her iyileşme, Türkiye'nin rekabet gücünü arttırır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneğinden (YASED) "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, fikri haklar alanındaki her iyileşmenin, Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracağı belirtildi.

YASED'den 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, fikri ve sınai mülkiyet haklarının uluslararası standartlar ile uyumlu olmasının sürdürülebilir yatırım ortamı, adil rekabet koşulları, ekonomik gelişim ve dönüşüm için kritik bir faktör olduğu vurgulandı.

Bir ülkede fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının, uluslararası şirketlerin yatırım kararlarında önemli rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, fikri mülkiyet haklarının Türkiye'de uluslararası standartlar düzeyinde güvence altına alınmış olmasının, sürdürülebilir yatırım akışını sağlamak için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya ekonomisinin küreselleştiği ve dijitalleştiği bir dönemde 'ulusal rekabet gücü' kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. Fikri ve sınai mülkiyete dayalı ekonomilerin küresel çapta rakipleri karşısında üstünlük elde ettiği bir ortamda YASED olarak önceliğimiz, ülkemizin yüksek katma değerli yatırımları çekmek için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunduğu bir yatırım ortamının tesis edilmesidir.