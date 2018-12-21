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Filipinler Atak helikopterini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen: - "Sözleşme görüşmelerini 2019'un ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" - "Mümkün olması halinde gelecek yıl içinde Atak'ın ilk teslimatını yapmayı ve Filipinler'de uçurmayı hep beraber istiyoruz" - "Müşteri en kısa sürede tüm helikopterleri teslim almak istiyor. Teslimat takvimi, SSB'nin görüşü ve yurt içi kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak şekillendirilecek"

GÖKSEL YILDIRIM - Taarruz helikopteri ihtiyacını Atak ile karşılamak isteyen Filipinler, yeni helikopterlerine gelecek yıl kavuşmayı istiyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atak helikopterinin Filipinler'e satışına yönelik yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Filipinler'in taarruz helikopteri ihtiyacını genel maksat helikopteri silahlandırarak karşılamak üzere yola çıktığını ve bir süredir bu amaçla arayışta olduğunu anlatan Özmen, bu arayışların pilotların Türkiye’deki uçuşu sonrasında, sınıfının en iyisi durumundaki Atak ile sonlandığını söyledi.

Filipinler'in bu arayışından haberdar olduklarında yetkilileri Türkiye'ye davet ettiklerini, bölgede katıldıkları fuarlarda bir araya geldiklerini dile getiren Özmen, Filipinli pilotların mayıs ayında Atak ile uçuş gerçekleştirdiklerini belirtti. Özmen, şöyle konuştu:

"Atak ile uçtuklarında gerçek bir taarruz helikopterinin ne olduğunu çok daha iyi anladılar. Atak'ı diğer helikopterlerle karşılaştırdıklarında çok üstün buldular. Çok kısa süre içinde taarruz helikopteri almaya ve Atak helikopterini seçmeye karar verdiler. Süreç çok hızlı gelişti. Pakistan'ın çok zorlu bir süreçle Atak helikopterini seçmesi, Türkiye'deki operasyon başarısı, bölge ülkelerine yönelik izlediğimiz pazarlama faaliyetleri Filipinler'e bizi yaklaştırdı."
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- Sözleşme görüşmeleri başladı

Özmen, gelinen noktada Atak'ın Filipinler'e satışı için devletten devlete Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle bu sürecin hızlandığını ve bizzat SSB Başkanı İsmail Demir tarafından muhtıranın imzalandığını ifade eden Özmen, şunları kaydetti:

"Bu imzayla Atak başta olmak üzere devletten devlete satış, teknoloji transferi, karşılıklı iş birliği, sanayileşme konularında katkı sağlayacak yollar açıldı. Atak'ta geldiğimiz noktada Filipinler de yasal olarak buna ihtiyaç duyuyordu. İmzanın hemen ardından sözleşme görüşmelerine yönelik teknik ve idari toplantılara başladık. Yaptığımız ilk toplantıyı da sözleşme görüşmelerinin birinci safhası gibi düşünebiliriz.

Teklif niteliğindeki görüşme ve yazışmalarımız bizi bu noktaya getirmişti. Söz konusu teklifimiz üzerinden ilk görüşmeyi yaptık. Teknik isterlerini tekrar görüşme şansımız oldu. Birçok konuda mutabakatımız var. 2019 yılı içinde tedarik planının birinci safhasını hayata geçirmek istiyorlar. En az bizim kadar onlar da istekliler. Özellikle Atak ile uçan pilotların gözleri parlıyordu. Bu proje büyük bir modernizasyonun bir parçası olacak. Filolarındaki helikopterleri modernize etme konusunda bir ihtiyaçları var. Filipinler Savunma Bakanının açıklamalarıyla da Atak alma yönündeki kararı duyurmuşlardı."
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- 1 yıldan kısa sürede sonuç alındı

Tamer Özmen, 1 yıldan kısa sürede Pakistan'ın ardından Filipinler'in Atak'ın satışı için en ciddi müşteri haline geldiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Mutabakat metninin imzalanmasının hemen ardından gerçekleştirdikleri teknik ve idari toplantılarda kontrata yönelik takvimin de nasıl işleyeceğini görüştüklerini anlatan Özmen, "Talepleri doğrultusunda süreci hızlandırabilecek altyapıyı oluşturuyoruz şu anda. Sözleşme görüşmelerini 2019'un ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. İşin doğası ve uluslararası mevcut usuller gereği rutin bir ihraç müsaadesi süreci de olacak. Mümkün olması halinde gelecek yıl içinde Atak'ın ilk teslimatını yapmayı ve Filipinler'de uçurmayı hep beraber istiyoruz." dedi.

Filipinler'in proje için ayırdığı bir bütçe olduğunu ve aşamalandırılmış bir tedarik süreci öngörüldüğünü dile getiren Özmen, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan ve SSB Başkanımızın da ifade ettiği üzere, 10'un altındaki bir rakam ilk tedarik paketini oluşturacak. Bunun devamında opsiyonel bir seçenek var. Filipinler Hava Kuvvetlerinin modernizasyon için öngördüğü bir sayı var, o sayıya ulaşmak için bu opsiyonun değerlendirileceğini düşünüyoruz. İlk teslimatın arkasından helikopterimize, etkinliğine, program ve lojistik destelenebilirlik konularında kendimize güveniyoruz. Atak helikopterinin envantere girmesiyle daha etkin sonuçlar alacaklarını biliyorlar. Bu etkin kullanım Atak'ın yolunu daha da açacaktır diye ümit ediyoruz. Opsiyonel sayılarla iki taraf için de tatminkar bir noktaya gidebiliriz."
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- Pilot eğitimlerinde kullanılacak ilk helikopterler için formül

Tamer Özmen, beklentiler doğrultusunda hızlı teslimat yapabilmeleri ve kendi helikopterlerinde pilot eğitimlerini tamamlamaları için Pakistan programında da öngörüldüğü gibi mevcut programın içinde en azından pilot eğitimlerine yönelik 1-2 helikopter temini gerektiğini söyledi.

Özmen, "Pilot eğitimlerini, müşteri ülkeye üretilen helikopterlerle yapıyoruz. Benzer model hem Pakistan hem de Filipinler için geçerli olacak. Müşteri doğal olarak en kısa sürede tüm helikopterleri teslim almak istiyor. Sonuçta teslimat takvimi, mevcut üretim ve teslimat programları, SSB'nin görüşü ve yurt içi kullanıcıların ihtiyaçları gibi faktörler dikkate alınarak şekillendirilecek." diye konuştu.

Filipinler'in bölgedeki pazarlama faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Özmen, "Pakistan'dan sonra böyle bir satış yapmış olmamız, şirketimizin küresel markalaşmasına ve özellikle bölgede devam eden diğer pazarlama ve iş geliştirme süreçlerine olumlu katkı yapacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ATAK helikopteri Filipinler TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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